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В Ташкенте мужчину за убийства кошек посадили на трое суток

CentralAsia (UZ) -  Молодого мужчину, который неоднократно был замечен в жестоком обращении с животными и их убийстве, приговорили в Ташкенте к трём суткам ареста, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, 18 ноября текущего года на горячую линию ННО по защите животных Mehr va Oqibat поступило обращение от жительницы Яшнабадского района Ташкента с просьбой о помощи в случае, где молодой человек жестоким образом убивал кошек.

Гражданка сообщила, что данные действия со стороны молодого человека И.Н. повторялись неоднократно. Его действия в отношение беззащитных животных попали на камеры уличного наблюдения.

ННО все данные по этому делу незамедлительно передало в ГУВД. В результате совместных действий выяснилось, что этот случай был не первым. В сентябре 2021 года гражданин И.Н. был оштрафован на $25 по ст. 111 (Нарушение правил содержания собак и кошек) КоАО Республики Узбекистан. В октябре 2021 года жители Мирзо-Улугбекского района также пострадали от его противоправных действий аналогичного характера.

В итоге 23 ноября 2021 года состоялось судебное заседание, где гражданину И.Н. было вынесено наказание в виде 3-х дней административного ареста.

«Хотим отметить, что в ходе заседания суда одной из заявительниц стало плохо, т.к. подробности жестоких действий по обращению с животными со стороны гражданина И.Н. привели к тому, что у женщины резко ухудшилось состояние здоровья», - отметили в ННО.

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