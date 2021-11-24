Монголка стала победительницей конкурса «Мисс Азия США»

CentralAsia (MNG) - Монгольская актриса Пуревхэн Шуудэрцэцэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия, США». Конкурс прошел среди девушек, живущих и обучающихся в Соединенных Штатах.

В качестве приза она выиграла сертификат на обучение в художественном университете США. В этом году в конкурсе приняли участие более 50 девушек.

П.Шуудэрцэцэг отметила: «Мисс Азия, США» это конкурс красоты с 33 летней историей. Для меня было большой честью представлять Монголию на таком престижном конкурсе. Но с другой стороны, это также является большой ответственностью. Кроме того благодаря конкурсу я познакомилась с самыми красивыми, умными и талантливыми девушками. В будущем хочу стать мостом для монгольских девушек, которые хотят принять участие в этом конкурсе».

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