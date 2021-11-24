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Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о создании ПВО

CentralAsia (TJ) -  Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны России и Таджикистана, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств», — сказано в документе.

В соглашении уточняется, что учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана. При этом командование силами России на территории Таджикистана будет осуществлять командующий войсками российского Центрального военного округа.

Согласно документу, соглашение будет заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».

Российское правительство одобрило соответствующее соглашение 15 ноября этого года, после этого оно было передано президенту для внесения на ратификацию.

О проекте создания объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана впервые сообщил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с его коллегой Шерали Мирзо в Душанбе 27 апреля. По его словам, данная мера призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

На сегодняшний день функционирует Единая региональная система (ЕРС) ПВО России и Белоруссии. В 2013 году подобное соглашение было подписано между Россией и Казахстаном, а в 2017 году — с Сирией.

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