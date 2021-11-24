Россия и три страны Центральной Азии вошли в пятерку ключевых поставщиков газа в Китай

CentralAsia (TM) - Туркменистан, Россия, Казахстан, Узбекистан и Мьянма вошли в пятерку основных поставщиков трубопроводного природного газа в Китай.

Как сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, в январе-октябре Пекин импортировала из Туркменистана 19,79 млн тонн голубого топлива на $5,38 млрд, из России — 5,94 млн тонн на $1,1 млрд. В Казахстане было закуплено 3,73 млн тонн на $865 млн, в Узбекистане — 2,57 млн тонн на $601,27 млн и в Мьянме — 2,53 млн тонн на $1,16 млрд.

В последние годы Узбекистан серьезно сократил продажи природного газа за рубеж, в частности в 2020 году в три раза снизил поставки в Китай и полностью прекратил экспорт в Россию. Годом ранее Россия закупила 6,8 млрд кубометров узбекского газа, обойдя по объемам закупок Китай (5,1 млрд). В рамках заключенных контрактов в 2020 году в Кыргызстан планировалось экспортировать около 60 млн кубометров, в Таджикистан — 200 млн.