В Казахстане за сутки выявлено 905 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 131;
- город Нур-Султан — 123;
- город Алматы — 123;
- Северо-Казахстанская область — 118;
- Павлодарская область — 102;
- Костанайская область — 89;
- Акмолинская область — 62;
- Восточно-Казахстанская область — 42;
- Алматинская область — 28;
- Западно-Казахстанская область — 22;
- город Шымкент — 19;
- Атырауская область — 15;
- Актюбинская область — 13;
- Мангистауская область — 6;
- Жамбылская область — 5;
- Кызылординская область — 4;
- Туркестанская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 966 тыс. 423 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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