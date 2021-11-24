В Казахстане за сутки выявлено 905 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 131;

- город Нур-Султан — 123;

- город Алматы — 123;

- Северо-Казахстанская область — 118;

- Павлодарская область — 102;

- Костанайская область — 89;

- Акмолинская область — 62;

- Восточно-Казахстанская область — 42;

- Алматинская область — 28;

- Западно-Казахстанская область — 22;

- город Шымкент — 19;

- Атырауская область — 15;

- Актюбинская область — 13;

- Мангистауская область — 6;

- Жамбылская область — 5;

- Кызылординская область — 4;

- Туркестанская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 966 тыс. 423 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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