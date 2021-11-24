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Мирзиеев до конца года посетит Туркменистан, Казахстан и Республику Корея

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о своих запланированных поездках до конца текущего года.

По словам главы государства, на этой неделе он отправится в Туркменистан, а затем посетит Казахстан и в декабре Республику Корея.

«Когда я приезжал в Россию, мы открыто говорили о вопросах дальнейшей активизации сотрудничества. Кроме того, как бы это ни было сложно, с точки зрения текущей безопасности верно, что мы укрепили отношения с нашими гарантированными партнерами.

Мы говорили и об увеличении нашего экономического сотрудничества в 2-3 раза, о крупных программах на 14,5 млрд долларов. Одно можно сказать наверняка, текущие цифры должны быстро увеличиваться. Самое главное для этого -доверие. Только если между государствами будет доверие, эти дела будут выполнены. В воскресенье мы поедем в Ашхабад, затем в Казахстан, затем в Корею. Почему? Потому что мы должны быстро привлечь инвесторов к возможностям, которые открываются в нашей стране. Мы должны быстрее создать условия для инвесторов», - сказал президент.

После избрания на второй срок Ш.Мирзиеев посетил Турцию и Россию.

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