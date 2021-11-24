Власти Узбекистана разрешили населению покупать криптовалюту

CentralAsia (UZ) - Резиденты Узбекистана получили право покупать и продавать криптовалюту и токены за узбекские сумы. Нерезидентам они могут только продавать крипто-активы и токены за иностранную валюту. Об этом говорится в приказе директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана Дмитрия Ли.

Документом вносятся поправки в положение о порядке лицензирования криптобирж. Среди них – разъяснение, что такое токен, его выпуск, размещение и регистрация. Определено, что все токены, торгующиеся на узбекских криптобиржах, должны иметь имущественное обеспечение.

В названии или символике выпущенных токенов запрещено использовать слова «государственный», «обеспеченный государством», «поддерживаемый государством», «Узбекистан», «узбек», «национальный», «сум (UZS)», а также наименования городов республики в полном или сокращенном виде, с применением их сочетаний на любом языке и в любой форме.

О планах разработать закон о регулировании обращения криптовалют власти Узбекистана объявили в феврале 2018 года. В сентябре того же года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по организации деятельности криптобирж в Республике Узбекистан».

В начале 2019 года в стране утвердили порядок лицензирования криптобирж, разрешив открывать их только иностранным компаниям с уставным фондом в размере не менее 30 тыс. минимальных зарплат, при этом в числе учредителей граждан Узбекистана быть не должно.

Первую лицензию на открытие криптовалютной биржи в Узбекистане получила южнокорейская компания Kobea Group. 20 января 2020 года она открыла криптобиржу UzNEX.