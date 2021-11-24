В России появится памятник полководцу Амиру Темуру

CentralAsia (UZ) - В Самарской области России может появиться памятник в честь правителя, полководца и завоевателя Амира Темура.

Памятник планируют установить около реки Кондурча в Самарской области РФ, следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 17 ноября текущего года.

Согласно документу, правительство Узбекистана поставит в РФ памятник в честь победы Амира Темура над ханом Золотой Орды Тохтамышем, одержанной более 600 лет назад.

В постановлении предлагается провести смотр-конкурс на установку композиционного памятника с изображением Амира Темура и его воинов на месте памятного камня, уже установленного самарскими краеведами на реке Кондурча.

По итогам конкурса узбекская сторона намерена вместе с российскими МИД и Министерством культуры подготовить и подписать меморандум об установке памятника. Проект хотят реализовать до 2023 года.