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В Узбекистане впервые с апреля за сутки выявлено 206 новых больных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 191 956. В течение прошедших суток зафиксированы 206 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1385 летальных исходов).

За день выздоровел 331 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 188 632).

На лечении находятся 1939 больных коронавирусом.

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