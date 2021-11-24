В Узбекистане впервые с апреля за сутки выявлено 206 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:37, 24 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 191 956. В течение прошедших суток зафиксированы 206 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1385 летальных исходов).
За день выздоровел 331 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 188 632).
На лечении находятся 1939 больных коронавирусом.