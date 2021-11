Рукописные заметки Эйнштейна продали за рекордную сумму на аукционе в Париже. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Рукописные заметки физика Альберта Эйнштейна были проданы за рекордную сумму на аукционе в Париже. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аукционный дом Christieʼs выставил на торги рукописные заметки Эйнштейна и его коллеги Мишеля Бессо, в которых изложены некоторые шаги, ведущие к окончательной версии общей теории относительности.

В итоге окончательная цена продажи оказалась выше экспертных оценок: продажи составили рекордные 13 млн долларов. Отмечается, что это самая высокая сумма, когда-либо выплаченная за рукопись покойного ученого.

«Это, несомненно, самая ценная рукопись Эйнштейна, которая когда-то выставлялась на аукционе. Научные документы Эйнштейна до 1919 года в целом крайне редки», — сказали в Christieʼs, где стоимость документов изначально составляла от 2,4 до 3,5 млн долларов.

Сообщается, что 54-страничный манускрипт содержит записи ранней версии уравнений гравитационного поля, которые и стали основой общей теории относительности. Документ был написан в 1913 и 1914 годах в швейцарском городе Цюрихе Эйнштейном и швейцарским инженером Мишелем Бессо. Вычисления в документе среди прочего посвящены объяснению аномалии орбиты Меркурия, а расчеты в рукописях были направлены на то, чтобы показать, может ли теория Эйнштейна объяснить явление, которое долгое время ставило ученых в тупик.

