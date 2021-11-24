В Узбекистане создадут единую базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми

- Узбекистан, общество
- 13:08, 24 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создается единая база преступлений в сфере торговли людьми. Положение о порядке ведения Единой информационной базы данных о преступлениях в сфере торговли людьми утверждено постановлением правительства 22 ноября 2021 года, передает Министерство юстиции Узбекистана.
Вести ее будут специалисты Оперативно-розыскного департамента Министерства внутренних дел.
В этой базе будут храниться данные о лицах, занимающихся торговлей людьми, информация о пострадавших и предполагаемых жертвах – женщинах и детях отдельно, результатах помощи, оказанной им, а также о способах совершения преступления и другом.
Запрос направляется в письменном или электронном виде в Оперативно-розыскное управление и его территориальные подразделения для использования уполномоченными органами по борьбе с торговлей людьми.
После его получения ответ по результатам будет предоставлен в течение пяти дней.