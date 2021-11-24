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В Узбекистане создадут единую базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создается единая база преступлений в сфере торговли людьми. Положение о порядке ведения Единой информационной базы данных о преступлениях в сфере торговли людьми утверждено постановлением правительства 22 ноября 2021 года, передает Министерство юстиции Узбекистана.

Вести ее будут специалисты Оперативно-розыскного департамента Министерства внутренних дел.

В этой базе будут храниться данные о лицах, занимающихся торговлей людьми, информация о пострадавших и предполагаемых жертвах – женщинах и детях отдельно, результатах помощи, оказанной им, а также о способах совершения преступления и другом.

Запрос направляется в письменном или электронном виде в Оперативно-розыскное управление и его территориальные подразделения для использования уполномоченными органами по борьбе с торговлей людьми.

После его получения ответ по результатам будет предоставлен в течение пяти дней.

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