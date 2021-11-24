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Спецслужбы Узбекистана раскрыли деятельность экстремистской группировки в Ташобласти

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы Узбекистана 23 ноября в Ташкентской области задержали сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», передает пресс-служба Главного управления внутренних дел региона.

Задержанные распространяли экстремистские материалы с выступлениями лидеров группировки и планировали отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в начале ноября текущего года спецслужбы Узбекистана задержали члена террористической организации, планировавшего выехать в Сирию. Мужчина 1995 года рождения, был доставлен в Узбекистан сотрудниками Службы государственной безопасности из соседней страны. Как отмечалось, задержанный под влияние членов международной террористической организации «Катибатуль Тавхид валь Джихад», действующей на территории Сирии. Вместе с друзьями он намеревался выехать в Сирию в целях присоединения к террористической организации «Катибатуль Тавхид валь Джихад».

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