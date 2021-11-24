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Страны Центральной Азии не приглашены на «Саммит за демократию» в Белом доме

CentralAsia (UZ) -  Госдепартамент США опубликовал список из 110 стран, приглашенных на «Саммит за демократию». Мероприятие, организованное президентом США будет проходить в онлайн режиме. Саммит запланирован на 9-10 декабря этого года.

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в «Саммите за демократию», организованном президентом США Джо Байденом.

В список бывших советских республик, приглашённых на «Саммит демократии» в Белом Доме, вошли Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония, а Беларусь, Азербайджан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан не попали в него. Среди неприглашенных также - Китай и Турция, союзники США по НАТО.

На саммит приглашены все страны-члены ЕС, кроме Венгрии.

Ожидается, что помимо руководителей стран в саммите примут участие активисты гражданского общества и представители частного сектора.

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