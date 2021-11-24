Главы Минобороны Казахстана и Узбекистана на полигоне «Термез» обсудили ситуацию в Афганистане

- Узбекистан, общество
- 14:21, 24 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Во вторник, 23 ноября, на полигоне "Термез" министр обороны Казахстана Мурат Бектанов в ходе визита в Узбекистан обсудил с коллегой Баходиром Курбановым ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Минобороны.
В этот день прошли совместные учения Hamkorlik 2021, за которыми наблюдали главы оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Баходир Курбанов и генерал-лейтенант Мурат Бектанов.
По замыслу учения боевые подразделения выполняли задачи по проведению поисково-разведывательных действий, предотвращению внезапного нападения наземного противника, уничтожению его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации высокомобильных военизированных групп.
Совместное учение Hamkorlik 2021 направлено на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.
Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова. Кроме того, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров.
По итогам переговоров утвержден план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2022 год. Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты по обмену опытом.