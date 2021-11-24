Главы Минобороны Казахстана и Узбекистана на полигоне «Термез» обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 23 ноября, на полигоне "Термез" министр обороны Казахстана Мурат Бектанов в ходе визита в Узбекистан обсудил с коллегой Баходиром Курбановым ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Минобороны.

В этот день прошли совместные учения Hamkorlik 2021, за которыми наблюдали главы оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Баходир Курбанов и генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

По замыслу учения боевые подразделения выполняли задачи по проведению поисково-разведывательных действий, предотвращению внезапного нападения наземного противника, уничтожению его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации высокомобильных военизированных групп.

Совместное учение Hamkorlik 2021 направлено на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.

Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова. Кроме того, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров.

По итогам переговоров утвержден план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2022 год. Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты по обмену опытом.