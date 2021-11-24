Создана платформа «Врачи нового Узбекистана» из медиков, живущих в стране и за рубежом

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения РУз создало площадку для новых идей и предложений молодых, инициативных врачей Узбекистана.

Платформа “Врачи нового Узбекистана” Министерства здравоохранения создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины.

Как сообщается, новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут и работают не только в нашей стране, но и за рубежом.

Площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения.

Молодые врачи, представившие лучшие идеи и предложения, будут включены в резерв перспективных кадров министерства. В Минздраве Узбекистана подчеркнули, что гарантируют конфиденциальность обратившихся.