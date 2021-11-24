В WhatsApp появится новая функция

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- 15:38, 24 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - В мессенджере WhatsApp появится новая функция работы со звуковыми сообщениями, говорится на портале WABetaInfo.
Речь идет об ускорении воспроизведения звуковых сообщений в полтора и два раза. Ранее подобная возможность стала доступна для голосовых заметок, но пока не распространяется на весь голосовой контент. Звуковое сообщение в WhatsApp является пересылаемыми голосовыми заметками. В мессенджере тестируют ускорение воспроизведения пересылаемого голосового сообщения при нажатии специальной кнопки.
«Вы уже знаете, что такое реакция: обычно это смайлик, которым можно ответить на сообщение собеседника, чтобы выразить эмоции. Instagram, Twitter, iMessage уже поддерживают функцию реакции на сообщения. Сегодня мы можем сообщить, что начали процесс ее разработки в WhatsApp», — заявили в WABetaInfo.
Данная функция была замечена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже она станет доступна для Android-устройств.