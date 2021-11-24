Южнокорейский сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» по популярности на Netflix

CentralAsia (CA) - Южнокорейский хоррор «Зов ада» возглавил еженедельный рейтинг популярных сериалов на платформе Netflix. «Зов ада» опередил другой южнокорейский сериал «Игру в кальмара» по совокупному времени просмотра.

Как сообщает агентство The Guardian, общее время просмотра сериала «Зов ада» превысило 43,5 млн часов за три дня с момента его показа на Netflix 19 ноября. Таким образом, он опередил по совокупному времени просмотра «Игру в кальмара» с 30,4 млн часов.

На прошлой неделе Netflix начал публиковать списки своих самых популярных сериалов. По данным платформы, за неделю «Зов ада» вошел в десятку лучших сериалов в 71 стране, а также возглавил список лучших сериалов в 12 государствах.

Режиссером сериала является Ён Сан Хо. Ранее он снял хоррор «Поезд в Пусан».

В «Зове ада» рассказывается о том, как люди получают от потусторонних существ даты своей смерти. В предсказанную дату существа забирают человека в ад. Вскоре появляется религиозная группа, которой движет идея божественной справедливости.