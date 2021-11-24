В России за сутки выявлено 33 тыс. 558 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 тыс. 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2194 (6,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 434 тыс. 393 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 221,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 416 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 884 тыс. 680 человек.