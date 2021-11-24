За сутки в России от COVID-19 скончались 1240 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1240 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 93 и Санкт-Петербурге — 73.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 267 тыс. 819 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,4 млн, из них выздоровели — 8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 884 тыс. 680 пациентов.