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МАГАТЭ обучает специалистов Узбекистана управлению ядерными знаниями

CentralAsia (UZ) -  С 22 ноября по 3 декабря Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит в Ташкенте курсы управления в области ядерной энергии.

По информации Постоянного представительства Узбекистана при международных организациях в Вене, целью курсов является оказание содействия в подготовке будущих специалистов по управлению и руководству ядерно-энергетическими программами и программами ядерных применений.

Курсы направлены на выработку управленческих и технических компетенций, необходимых для осуществления национальных ядерно-энергетических стратегий, особенно полезны для молодых специалистов Узбекистана, приступившего к разработке своей ядерно-энергетической программы.

Обучение организовано на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт) для 35 специалистов, представляющих Министерство энергетики, Государственный комитет промышленной безопасности Узбекистана и другие ведомства. К процессу обучения также привлечены студенты филиала МИФИ и других вузов.

Предполагается, что лекции слушателям прочитают 19 экспертов МАГАТЭ и МИФИ, участники также будут вовлечены в практические занятия. Планируется осуществить 5 групповых проектов по современным достижениям в области ядерных наук, технологий и управления ядерной сферой.

Часть занятий будут проведены в виртуальном режиме, для чего участники будут использовать виртуальную обучающую среду, созданную специально для этого мероприятия. По окончании курсов участникам будут вручены сертификаты о прохождении обучения.

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