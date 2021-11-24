Как живут этнические казахи в Ташкенте (видео)

CentralAsia (UZ) - На канале режиссера-документалиста из Казахстана Каны Бейсекеева появился новый выпуск о казахах в Узбекистане.

В видео автор рассказал историю режиссера Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибека Кабдурахманова, молодой пары, которая переехала из Алма-Аты в Ташкент и парня по имени Тимур, который мечтает открыть свой рамен-бар.

«Казахи Узбекистана - третьи по численности среди всех этносов страны. Впервые они переселились еще во времена кочевья. Сегодня в Узбекистане проживает несколько поколений казахов, среди них есть и молодые представители. Алибек Кабдурахманов один из них. Он - дирижер Национального симфонического оркестра. Музыкант живет в Ташкенте. Также в этой серии - история молодой пары, которая переехала из Алматы в Ташкент в этом году, чтобы развивать бизнес в новой для них стране и история Тимура, который мечтает открыть свой рамен-бар. И история Айман, кто все еще ни разу не пробовала беш», - отмечается в описании к видео.