В Казахстане выбросившаяся из окна женщина с тремя детьми просила соцпомощь

CentralAsia (KZ) - Женщина, выбросившаяся с детьми из окна девятого этажа, месяц назад пыталась оформить адресную социальную помощь в Шымкенте. Однако чиновники отказали женщине в данной просьбе, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Управлении занятости и соцзащиты Шымкента, во втором квартале этого года семье начислили АСП в размере 225 тыс. тенге (518 долларов) согласно поданному заявлению. Эту сумму они получили поровну в мае и июне - по 112,5 тыс. тенге.

«Далее 29 октября еще раз было подано заявление на адресную социальную помощь. Однако семье было отказано в назначении АСП, так как глава семьи в июле текущего года продал автомобиль Toyota Carina. Следовательно, доход на каждого члена семьи превысил 70% от прожиточного минимума, который составляет 25 731 тенге», - сказала заместитель руководителя управления Жанат Утебаева.

Также в ведомстве сообщили, что глава семейства не регистрировался в Центре занятости Шымкента и не обращался туда. Также мужчина не числится в базах данных в качестве индивидуального предпринимателя.

«Сейчас он работает на рынке «Алтын Орда» в Алматы. Заявление на получение социальной выплаты в размере 42 500 тенге было подано в Туркестанской области», - добавили в управлении.

Погибшая женщина родилась в Шаршыкском районе в Узбекистане. Ухаживала за детьми.

«Согласно данным информационной базы «Е-халық», она жила в микрорайоне Нурсат в Шымкенте. С августа этого года она временно зарегистрировалась в микрорайоне Жетысу в Алматы и проживала там», - сказали в ведомстве.

Дети были прикреплены к городской поликлинике № 10 в Алматы, а одна из них училась в средней школе № 141.

Трагедия произошла 22 ноября в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. Из окна девятого этажа выбросилась 28-летняя мать с тремя малолетними детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. Подробности трагедии рассказали очевидцы случившегося.

В департаменте полиции Алмыты назвали предварительную причину суицида женщины.

«Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются», – говориться в сообщении департамента.

Директор школы № 141, где училась старшая из погибших детей, рассказала, что за семьей не было замечено каких-то странностей или особенностей.

В Управлении социального благосостояния Алматы заявили, что семья женщины не обращалась за получением АСП или другой социальной помощи. А отец мужа погибшей Бауыржан Оразов сказал, что ничто не предвещало беды. По его словам, невестка с сыном не ссорились и никогда не жаловались на семейную жизнь.

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