Минэнерго Узбекистана выявило хищения электроэнергии почти на $890 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за прошедший период 2021 года выявлено незаконное потребление электроэнергии рядом хозяйствующих субъектов на общую сумму 9 млрд 504 млн сум ($882,185 тыс.). Такого объёма достаточно для месячного обеспечения электроэнергией 107 тысяч домохозяйств, сообщили в Минэнерго Узбекистана.

По данным министерства, случаи нарушения были выявлены в ходе регулярных проверок «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана по соблюдению предприятиями правил использования электроэнергии.

В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.