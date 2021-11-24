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Минэнерго Узбекистана выявило хищения электроэнергии почти на $890 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за прошедший период 2021 года выявлено незаконное потребление электроэнергии рядом хозяйствующих субъектов на общую сумму 9 млрд 504 млн сум ($882,185 тыс.). Такого объёма достаточно для месячного обеспечения электроэнергией 107 тысяч домохозяйств, сообщили в Минэнерго Узбекистана.

По данным министерства, случаи нарушения были выявлены в ходе регулярных проверок «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана по соблюдению предприятиями правил использования электроэнергии.

В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.

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