В Кремле положительно оценили открытое письмо врачей к противникам вакцинации

CentralAsia (CA) - Кремль очень позитивно оценивает открытое письмо врачей, которые предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В курсе, оцениваем очень положительно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

У представителя Кремля также спросили, насколько, по его мнению, в России сейчас силен тренд на высказывания против прививок от ковида. «Вы знаете, мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам», - отреагировал Песков.

Кроме того, продолжил пресс-секретарь, есть люди, которые «за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением». «Во всем мире это определенный, фиксированный круг людей», - указал он.

По словам представителя Кремля, прослойка противников вакцинации «в одних странах больше, в других странах меньше, но тенденция одна - такая прослойка людей есть во всех странах». «Просто посмотрите, что происходит в Германии, во Франции, в Австрии, Нидерландах. Все очень похоже, тенденции одни и те же», - добавил он.

Именно к таким людям и обращен призыв российских врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают жизни, подчеркнул Песков. «Их (антипрививочников) не так много, но все равно такая прослойка людей есть. И хотя бы можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», - подытожил представитель Кремля.

Ситуация, когда врачи отговаривают пациентов от прививок, является очень плохой, но определять наказание за такие действия - не прерогатива Кремля, подчеркнул Песков. «Это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцин, то есть, собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать - это не нам решать, это не наша прерогатива», - сказал он в ответ на вопрос, нужно ли применять уголовное наказание за такие действия врачей.

Песков считает, что в работе с антипрививочниками нужно использовать спокойный и сбалансированный подход. «Это не является нашей (администрации президента РФ) прерогативой. Одно дело - высказывать аргументированно точку зрения, другое дело - призывать к чему-то. Это все, что может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт», - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что Росздравнадзор поручил своим региональным органам направлять в прокуратуру и следственные органы данные о лицах, которые распространяют заведомо неправдивую информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Безусловно, было бы плохо это все в атаку на ведьм превращать. Здесь, конечно, нужен очень спокойный, трезвый, сбалансированный подход», - считает Песков.

О письме

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. А именно: лидерам КПРФ и «Справедливой России - За правду» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Среди авторов обращения - главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19. В письме они выразили уверенность, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и «меньше людей будет умирать».