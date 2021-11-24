Ветер, гололед и снег — прогноз погоды в Казахстане на 25 ноября

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 ноября.

«На большей части страны сохраняется неустойчивая погода. Ожидаются сильный снег и дождь, гололед, метель, ветер. В западной половине, в центре страны – туман. Лишь на западе страны – погода без осадков». - говориться в сообщении.

В Туркестанской области днем на севере, западе ожидается пыльная буря, ночью в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с, днем – 15-20.

В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, на дорогах – гололедица, на севере, западе области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области на севере, западе, востоке ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман, на востоке, в центре области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской, ночью на западе Мангистауской, днем на востоке Акмолинской, Алматинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке Акмолинской области – низовая метель, гололед, на севере, северо-западе Мангистауской области – гололед, туман, на севере Кызылординской области – гололед.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

На юге Актюбинской области – гололед.

На западе Атырауской области – туман.

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