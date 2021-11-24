Президент Токаев посетит Бельгию 25-26 ноября

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Бельгию 25-26 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

В Брюсселе состоятся переговоры Токаева с руководством Бельгии и Европейского союза. Также ожидается ряд встреч с руководителями крупных европейских компаний.

В августе президент Казахстана принял в Нур-Султане специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу. Она передала Касым-Жомарту Токаеву послание президента Европейского совета Шарля Мишеля, в котором он подтвердил приглашение казахстанскому лидеру совершить визит в Брюссель до конца года.

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