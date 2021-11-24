Индия впервые доставит гумпомощь через Пакистан

CentralAsia (CA) - Кабинет министров Пакистана разрешил Индии использовать свой сухопутный маршрут для доставки продовольственной помощи в соседний Афганистан, передает Reuters.

Канцелярия премьер-министра Хана заявила, что Исламабад направит в Кабул гуманитарную помощь на сумму 28,65 млн долларов США, включающую продовольственные товары, в том числе 50 тыс. метрических тонн пшеницы, что соответствует уровню, отправленному Индией, предметы первой необходимости, медикаменты, зимние укрытия и другие предметы снабжения.

«Мы одобрили передачу этих 50 тыс. тонн пшеницы, которые Индия хочет отправить в Афганистан. Мы считаем, что народу Афганистана должна быть оказана любая гуманитарная помощь», - заявил министр информации Пакистана Фавад Чаудри на пресс-конференции после встречи Кабинета министров с премьером Имраном Ханом.

В заявлении также говорится, что Пакистан будет способствовать возвращению афганских пациентов, отправленных в Индию для лечения.

Пакистан в течение многих лет отказывал Индии в коммерческих или других транспортных связях с Афганистаном. Соседи вели три войны, с тех пор как Пакистан был отделен от Индии в 1947 году.