В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в серии разбойных нападений

CentralAsia (UZ) - В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который причастен к серии разбойных нападений. Представителям силового блока стало известно как минимум о трех нападениях преступника на жителей и гостей города за минувшие семь дней. Об этом сообщает 78.ru.

По версии стражей порядка, первое преступление узбекистанец совершил 20 ноября. Он напал на мужчину и вырвал из его рук смартфон стоимостью 35000 рублей.

Второй инцидент с нападением на мужчину в подъезде одного из домов произошел 21 ноября.

Также рано утром 22 ноября мигрант битой избил мужчину у дома №36/1 на Шлиссельбургском проспекте, похитив мобильный телефон.

Подозреваемый был задержан прошлой ночью. Его поместили в изолятор. Возбуждено несколько уголовных дел.