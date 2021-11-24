В Узбекистане внедряют онлайн-систему отслеживания движения поездов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане анонсировали внедрение новой системы Railway Navigation в 2022 году.

Создание информационной системы, позволяющей гражданам отслеживать движение пассажирских поездов в режиме онлайн по аналогии с системой «Аэронавигация». Об этом он рассказал начальник управления «Узбекистон темир йуллари» Умидулла Ибрагимов в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

Как сообщается, кроме этого в экспериментальном режиме запустят систему контроля движения локомотивов железнодорожных поездов и своевременного информирования машиниста о возможных опасностях на пути.

Также поездные станции оснастят системой обнаружения перегруженных вагонов с использованием искусственного интеллекта.