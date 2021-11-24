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Метро Ташкента переходит с 1 декабря на транспортные карты

CentralAsia (UZ) -  Ташкентский метрополитен с 1 декабря перестанет принимать пластиковые жетоны.

С 1 декабря Ташкентский метрополитен перестанет принимать пластиковые жетоны за проезд, сообщила пресс-служба столичного метро.

Продажа жетонов была прекращена год назад — с ноября 2020 года, однако они принимались до настоящего времени.

В ташкентском метрополитене напомнили, что все станции подземки оснащены валидаторами, позволяющими осуществлять платежи при помощи транспортных и банковских карт, одноразовых билетов с QR-кодом и мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC.

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