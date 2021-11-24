Президент Узбекистана и заместитель генсека ООН обсудили вопросы региональной безопасности

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 ноября принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, пребывающую в стране с рабочим визитом.

Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в сфере борьбы с современными вызовами и угрозами глобальной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе настоящего визита Гады Вали была принята новая региональная Программа сотрудничества для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы, предусматривающая совместное осуществление мероприятий и проектов по пяти приоритетным направлениям на сумму 90 миллионов долларов.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства и координации взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и международным терроризмом, внедрению электронной платформы в целях противодействия коррупции и другим направлениям.

Особое внимание было уделено развитию ситуации в регионе, важности скоординированных международных усилий для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане и оказания практической помощи этой стране.

По итогам достигнута договоренность о подготовке совместной «дорожной карты» по укреплению системного и многопланового сотрудничества нашей страны с Управлением ООН.