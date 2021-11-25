В аэропорту Ташкента на $1255 оштрафовали мужчину, пытавшегося ввезти птиц из ОАЭ

CentralAsia (UZ) - Пассажир рейса Дубай-Ташкент, пытавшийся провезти в Узбекистан различных птиц, оштрафован, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Нарушение было выявлено в ходе мероприятий, проводимых в Ташкентском международном аэропорту.

Гражданин Т.О. был задержан при попытке ввезти различных птиц из Дубая в Узбекистан. Мужчина не смог предоставить никаких документов при проверке.

В результате нарушителя оштрафовали на 13 500 000 сумов ($1255) в соответствии со статьей 92 («Нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация или скрещивание животных») Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.