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Под Самаркандом двое рабочих агрохимического предприятия задохнулись от угарного газа

CentralAsia (UZ) -  Двое рабочих были найдены мертвыми в результате отравления промышленным газом в контейнере, принадлежащем ООО «Агрокимё таминот сервис» в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По словам представителя Генпрокуратуры, была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти рабочих. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что рабочие умерли от отравления угарным газом из самодельной печи в приспособленном для жизни металлическом контейнере.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений, за первые 10 месяцев текущего года на предприятиях и в организациях Узбекистана произошло 558 несчастных случаев.

В результате этих аварий 166 рабочих погибли, 432 получили тяжелые травмы и 25 получили легкие травмы.

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