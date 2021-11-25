экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте откроется филиал Пизанского университета Италии по подготовке геологов
Пизанский университет Италии
Пизанский университет Италии

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана открывается филиал Пизанского университета Италии. Постановление правительства подписано 24 ноября этого года, сообщает Минюст республики.

Ташкентский филиал Пизанского университета будет готовить высококвалифицированных специалистов по геологии, проводить исследования в области геологии и применять их результаты на практике.

Филиал, который, как ожидается, начнет работу в 2022/2023 учебном году, будет обеспечивать очное обучение на узбекском, английском и русском языках на контрактной основе. Выпускникам филиала будет вручен диплом Пизанского университета.

Пизанский университет – итальянский государственный исследовательский университет, расположенный в городе Пиза. Был основан в 1343 году указом папы Климента VI и является 19-м старейшим университетом в мире. Входит в тройку ведущих университетов Италии и топ-200 лучших вузов мира.

В Пизанском университете учился и работал итальянский ученый Галилео Галилей. Его закончили 3 лауреата Нобелевской премии в областях литературы и физики, 2 президента и 2 премьер-министра Италии, а также ряд министров и деятелей культуры этой страны.

print
  • В Монголии за сутки выявили 711 случаев COVID-19
  • В России за сутки выявлено 33 тыс. 558 случаев коронавируса
  • Российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации. Среди них политики и общественные деятели


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com