В Ташкенте откроется филиал Пизанского университета Италии по подготовке геологов

Пизанский университет Италии

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана открывается филиал Пизанского университета Италии. Постановление правительства подписано 24 ноября этого года, сообщает Минюст республики.

Ташкентский филиал Пизанского университета будет готовить высококвалифицированных специалистов по геологии, проводить исследования в области геологии и применять их результаты на практике.

Филиал, который, как ожидается, начнет работу в 2022/2023 учебном году, будет обеспечивать очное обучение на узбекском, английском и русском языках на контрактной основе. Выпускникам филиала будет вручен диплом Пизанского университета.

Пизанский университет – итальянский государственный исследовательский университет, расположенный в городе Пиза. Был основан в 1343 году указом папы Климента VI и является 19-м старейшим университетом в мире. Входит в тройку ведущих университетов Италии и топ-200 лучших вузов мира.

В Пизанском университете учился и работал итальянский ученый Галилео Галилей. Его закончили 3 лауреата Нобелевской премии в областях литературы и физики, 2 президента и 2 премьер-министра Италии, а также ряд министров и деятелей культуры этой страны.