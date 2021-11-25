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Представитель Азиатской федерации станет тренером Национальной сборной Узбекистана по хоккею на траве

CentralAsia (UZ) -  Национальным Олимпийским комитетом Узбекистана, Международной федерацией хоккея на траве и Федерацией хоккея Узбекистана в Узбекистан приглашен представитель Азиатской федерации хоккея, тренер международной категории Зохид Али.

С участием специалистов 17-18 ноября текущего года в Андижанской области и 20-21 ноября в Самарканде были организованы семинары для местных тренеров с целью обмена опытом, повышения их квалификации и мастерства.

Председатель Федерации хоккея на траве Узбекистана Баходир Ахмедов встретился с Зохидом Али. В ходе встречи было согласовано, что зарубежный специалист в ближайшее время начнёт работать тренером в Национальной сборной Узбекистана по хоккею на траве.

В завершение встречи Зохид Али пригласил Баходира Ахмедова принять участие в международном турнире «Champions Trophy», который пройдет в Бангладеш с 14 по 20 декабря текущего года. Он также отметил, что в Узбекистане есть огромный потенциал для развития хоккея на траве, и выразил готовность к постоянному сотрудничеству в развитии этого вида спорта.

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