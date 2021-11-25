Узбекистан снял запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines

CentralAsia (UZ) - Авиационные власти Узбекистана с 25 ноября снимают введенный ранее временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ. Об этом сообщил представитель агентства «Узавиация».

«iFly Airlines исправила все замечания, которые ей были представлены. С 25 ноября ограничения будут сняты», - сказал представитель ведомства.

По его данным, iFly возобновит чартерные рейсы из Москвы в города Навои, Наманган и Ургенч.

В агентстве сообщили, что российская авиакомпания пока будет летать в Узбекистан только на чартерной основе.

«Если в дальнейшем они не будут нарушать наши требования, то будет все нормально, они будут получать разрешения», - отметили в «Узавиации».

Ранее, 9 ноября агентством «Узавиация» было принято решение о применении санкции в отношении авиакомпании iFly Airlines о временном приостановлении полетов в Узбекистан.

«Несмотря на предупреждение авиакомпанией IFLY Airlines с грубейшим нарушением без получения соответствующих разрешений были в ноябре месяце 2021 года организованы чартерные рейсы по маршрутам Москва – Ургенч – Санкт-Петербург – Ургенч – Москва и Москва – Навои – Москва, а также Санкт-Петербург – Навои – Санкт-Петербург с продажей авиабилетов, что привело к социальной напряженности среди пассажиров, прибывших в аэровокзал для вылета», - говорилось в сообщении ведомства.