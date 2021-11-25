В Монголии за сутки выявили 711 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 380 731.

Из них 486 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 225 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 959 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 226 — в тяжелом, 864 — в критическом и 147 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 903.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения