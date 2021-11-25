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Китай и Монголия обязуются укреплять сотрудничество со СМИ

CentralAsia (MNG) -  12-й китайско-монгольский медиафорум прошел в среду по видеосвязи.

Сюй Линь, заместитель начальника отдела рекламы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и директор Информационного бюро Государственного совета, обратился к участникам форума, в котором приняли участие более 100 представителей из двух стран.

Сюй Линь рассказал участникам о шестом пленарном заседании ЦК КПК 19-го созыва и призвал к более тесному сотрудничеству между китайскими и монгольскими СМИ, чтобы продвигать традиционную дружбу между двумя странами и способствовать развитию двусторонних отношений.

Китайские и монгольские СМИ подписали в режиме онлайн на форуме несколько соглашений о сотрудничестве. Форум, основанный в 2010 году, стал важной платформой для средств массовой информации обеих стран, способствующей обмену и сотрудничеству.

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