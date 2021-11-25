Два КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана закроют на три дня

CentralAsia (UZ) - Пункты пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" на узбекско–кыргызской границе закроют на три дня для движения транспортных средств, сообщили в Государственной таможенной службе Кыргызстана.

"В период с 1 по 3 декабря на пунктах пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" (Кыргызстан) и "Узбекистан-автодорожный" закроют движение транспортных средств. Это связано с работами по обновлению дорожного покрытия и укладкой асфальта", – отметили в ведомстве.

В указанный период перемещение товаров и транспортных средств на кыргызско-узбекской границе будет осуществляться через пункт пропуска "Достук-автодорожный".

Отмечается, что с 4 декабря пункты пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" начнут функционировать в штатном режиме.