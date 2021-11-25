Два КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана закроют на три дня

- Узбекистан, общество
- 11:42, 25 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Пункты пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" на узбекско–кыргызской границе закроют на три дня для движения транспортных средств, сообщили в Государственной таможенной службе Кыргызстана.
"В период с 1 по 3 декабря на пунктах пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" (Кыргызстан) и "Узбекистан-автодорожный" закроют движение транспортных средств. Это связано с работами по обновлению дорожного покрытия и укладкой асфальта", – отметили в ведомстве.
В указанный период перемещение товаров и транспортных средств на кыргызско-узбекской границе будет осуществляться через пункт пропуска "Достук-автодорожный".
Отмечается, что с 4 декабря пункты пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" начнут функционировать в штатном режиме.