ЕБРР поддерживает крупнейшего производителя безалкогольных напитков в Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития поддерживает MCS Coca-Cola, крупнейшего производителя безалкогольных напитков в Монголии, путем предоставления свежих финансовых средств, необходимых для завершения его долгосрочной инвестиционной программы для удовлетворения растущего спроса.

Предоставленный MCS Coca-Cola приоритетный кредит в размере до 15 миллионов долларов США поможет завершить строительство нового завода по розливу ПЭТ.

На средства пойдут установка современной ресурсоэффективной линии розлива и строительство энергоэффективного склада. И линия розлива, и склад будут соответствовать международным стандартам в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Кроме того, новая линия розлива и склад улучшат распределение MCS Coca Cola продуктов питания и напитков в сельских районах и увеличат срок их хранения.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии более 1,87 миллиарда долларов США в рамках 117 проектов.

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