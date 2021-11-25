экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР поддерживает крупнейшего производителя безалкогольных напитков в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Европейский банк реконструкции и развития поддерживает MCS Coca-Cola, крупнейшего производителя безалкогольных напитков в Монголии, путем предоставления свежих финансовых средств, необходимых для завершения его долгосрочной инвестиционной программы для удовлетворения растущего спроса.

Предоставленный MCS Coca-Cola приоритетный кредит в размере до 15 миллионов долларов США поможет завершить строительство нового завода по розливу ПЭТ.

На средства пойдут установка современной ресурсоэффективной линии розлива и строительство энергоэффективного склада. И линия розлива, и склад будут соответствовать международным стандартам в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Кроме того, новая линия розлива и склад улучшат распределение MCS Coca Cola продуктов питания и напитков в сельских районах и увеличат срок их хранения.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии более 1,87 миллиарда долларов США в рамках 117 проектов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Россия и три страны Центральной Азии вошли в пятерку ключевых поставщиков газа в Китай
  • В Ташкенте мужчину за убийства кошек посадили на трое суток
  • Минэнерго Узбекистана выявило хищения электроэнергии почти на $890 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com