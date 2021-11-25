Британские ученые предупредили о худшем, чем дельта, штамме коронавируса

CentralAsia (CA) - Британские ученые сообщили о новом штамме коронавируса, который потенциально может быть опаснее дельта-штамма, так как имеет большее число мутаций. Об этом пишет Daily Mail.

Так, вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок, который первым обратил внимание на распространение нового штамма, назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей». По его словам, новый штамм может оказаться хуже, «чем что-либо еще», включая штамм дельта. Он содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.

Как пишет Daily Mail, в число его мутаций, например, входят те, которые были обнаружены у южноафриканского штамма, индийского (дельта) и нью-йоркского.

При этом ученые также отмечают, что большое число мутаций может сыграть и против самого вируса, сделав его нестабильным, и тем самым не дав ему широко распространиться.

Они предполагают, что штамм появился в Ботсване, инфицирование им также зафиксировали в ЮАР и Гонконге. Пока известно о десяти таких случаях заражения. При этом эксперты утверждают, что признаков быстрого распространения этого варианта коронавируса пока нет.

Существующим препаратам, возможно, будет трудно бороться с этим штаммом, так как они учат иммунную систему распознавать более старую версию вируса, отмечают ученые. Генетик из Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Баллу предположил, что новый вариант коронавируса будет более устойчив к антителам. По его мнению, большое число мутаций может говорить о том, что этот штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом.

Микробиолог из Университета Восточной Англии профессор Дэвид Ливермор также считает, что широкий набор мутаций может позволить штамму более успешно бороться с существующими вакцинами, однако отметил, что «необязательно произойдет именно так».