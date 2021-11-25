Путин привился назальной вакциной от COVID-19, - Песков

CentralAsia (CA) - Президенту России Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин на совещании с членами правительства сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V» разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад. «Сегодня после этих двух процедур - укола и назальной формы - я уже с утра занимался спортом», - сказал президент.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — уточнил пресс-секретарь.

По его словам, препарат Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».

«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», — добавил Песков.

Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V».