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В Узбекистане очередь на автомобили UzAuto Motors теперь можно узнать онлайн

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане оформить заявку и приобрести автомобиль теперь можно через приложение Uzavtosavdo.uz, а уточнить очередь на машину в телеграмм-боте и на сайте компании. Об этом сообщает издание Автострада.

Очередь на популярные автомобили в Узбекистане только увеличивается. Самые востребованные позиции Chevrolet Nexia, Spark, Lacetti — придется ждать несколько месяцев. В наличии имеются только Trailblazer и Malibu. По всем остальным автомобилям очередь растянулась на несколько тысяч человек.

Покупатель может проверить статус по своему договору и на официальном сайте компании UzAuto Motors. Для этого достаточно внести в разделе “Статус по заключенным договорам” номер ИНН и договора.

Проверить очередь и статус договора на автомобиль производства GM Uzbekistan можно через официальный сайт Uzavtosavdo.uz, а также, через специального бота в Телеграм: @UzAvtoSavdo_bot.

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