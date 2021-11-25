В Узбекистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти около 400 упаковок лекарственных препаратов

CentralAsia (UZ) - Пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ Кыргызстана 24 ноября пресекли незаконный провоз лекарственных препаратов через границу.

Как сообщает пресс-служба Погранслужбы КР, в местности «Разъезд» Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Chevrolet Spark, в которой находились гражданин Кыргызстана К.Р. и гражданин Узбекистана С.А.

Задержанные граждане пытались контрабандным путем вывезти из Кыргызстана в Узбекистан 380 упаковок лекарственных препаратов в 5-ти коробках без соответствующих документов.

После оформления протоколов задержанные граждане и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.