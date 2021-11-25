В Казахстане за сутки выявлено 946 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 128;

- Северо-Казахстанская область — 124;

- город Алматы — 119;

- Карагандинская область — 107;

- Павлодарская область — 105;

- Костанайская область — 101;

- Акмолинская область — 63;

- Восточно-Казахстанская область — 53;

- Алматинская область — 47;

- Западно-Казахстанская область — 25;

- Атырауская область — 17;

- Актюбинская область — 14;

- Туркестанская область — 12;

- город Шымкент — 11;

- Жамбылская область — 9;

- Мангистауская область — 6;

- Кызылординская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 967 тыс. 369 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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