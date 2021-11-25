В Казахстане за сутки выявлено 946 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 128;
- Северо-Казахстанская область — 124;
- город Алматы — 119;
- Карагандинская область — 107;
- Павлодарская область — 105;
- Костанайская область — 101;
- Акмолинская область — 63;
- Восточно-Казахстанская область — 53;
- Алматинская область — 47;
- Западно-Казахстанская область — 25;
- Атырауская область — 17;
- Актюбинская область — 14;
- Туркестанская область — 12;
- город Шымкент — 11;
- Жамбылская область — 9;
- Мангистауская область — 6;
- Кызылординская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 967 тыс. 369 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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