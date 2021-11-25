MIAT Mongolian Airlines выполнила свой первый прямой рейс в Мале, Мальдивы

CentralAsia (MNG) - 24 ноября авиакомпания MIAT Mongolian Airlines впервые успешно выполнила рейс в международный аэропорт Мале, Мальдивы.

Совместно с компанией «Cruise Tour Mongolia» компания MIAT Mongolian Airlines выполнила чартерный рейс на Боинге 737-800 по маршруту Улан-Батор-Мале, добавив новый международный маршрут.

Мальдивы, официально Республика Мальдивы, является архипелажной страной на Индийском субконтиненте в Азии, расположенной в Индийском океане. Республика Мальдивы расположена к юго-западу от Шри-Ланки и Индии, примерно в 750 метрах от материковой части азиатского континента.

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