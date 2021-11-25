Министр горной промышленности Монголии встретился с заместителем маршала Сейма

CentralAsia (MNG) - Министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон 23 ноября провел встречу с заместителем маршала Сейма Республики Польша Малгожатой Госевской.

Министр Г.Ёндон представил краткую информацию о политике и стратегии правительства Монголии в горнодобывающей, геологической и тяжелой промышленности, а также о планируемых мерах по улучшению правовой среды в этом секторе, включая законопроекты. Г-жа Малгожата Госевска проявила интерес к сотрудничеству с Монголией в области геологии и горнодобывающей промышленности.

Во время визита заместителя Сейма Маршала Национальное геологическое управление Монголии и Польский геологический институт подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам геологического сотрудничества.

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