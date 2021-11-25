экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр горной промышленности Монголии встретился с заместителем маршала Сейма

CentralAsia (MNG) -  Министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон 23 ноября провел встречу с заместителем маршала Сейма Республики Польша Малгожатой Госевской.

Министр Г.Ёндон представил краткую информацию о политике и стратегии правительства Монголии в горнодобывающей, геологической и тяжелой промышленности, а также о планируемых мерах по улучшению правовой среды в этом секторе, включая законопроекты. Г-жа Малгожата Госевска проявила интерес к сотрудничеству с Монголией в области геологии и горнодобывающей промышленности.

Во время визита заместителя Сейма Маршала Национальное геологическое управление Монголии и Польский геологический институт подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам геологического сотрудничества.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Состоялось 12-е монголо-российское военно-техническое совещание
  • В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 19 человек
  • В Монголии за сутки выявили 634 случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com