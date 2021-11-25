Обсуждалось открытие прямого рейса из Улан-Батора в Прагу

CentralAsia (MNG) - Ж. Бат-Эрдэнэ, заместитель министра дорожного и транспортного развития Монголии, провел онлайн-встречу с Яном Сехтером, заместителем министра транспорта Республики Чехии. В ходе встречи обсуждалась возможность сотрудничества с Чешской Республикой для улучшения инфраструктуры местных аэропортов и прямых рейсов из Улан-Батора в Прагу.

Кроме того, две стороны подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы познакомить с чешским опытом в авиационной сфере и укрепить сотрудничество.

Кроме того, они также обменялись мнениями о сотрудничестве в секторе гражданской авиации, обменялись опытом и расширением между Министерством дорожного и транспортного развития Монголии и Министерством транспорта Чешской Республики.

Чешская Республика является одной из самых развитых стран мира в области авиации и имеет более чем 100-летний опыт работы в этой области. В стране также в общей сложности 290 международных и внутренних аэропортов, и более 40 компаний производят 57 типов самолетов, как больших, так и малых.

В Монголии есть опыт использования самолетов L-410 из Чехии. С начала эксплуатации международного аэропорта Чингисхан стороны обменялись мнениями о возможности совместного использования международного аэропорта Буянт-Ухаа в сфере авиации и сотрудничества с Чехией в сфере обучения.

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