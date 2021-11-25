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Вакцинация против коронавируса в Монголии: третью «бустерную» прививку получили более 600 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии массовая вакцинация стартовала с 23 февраля 2021 года.

По данным минздрава Монголии на 25 ноября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 259 393 человек (69,4% населения страны), вторую дозу – 2 148 807 человек (66.1% населения страны). И 604 813 человек (19.0% населения страны) привиты третьей дозой.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Монголии остается одним из мировых лидеров.

Коронавирус в Монголии
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