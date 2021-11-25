Китайские компании начали изучать возможности добычи лития в Афганистане, - СМИ

CentralAsia (CA) - Представители пяти китайских компаний прибыли в Афганистан по специальным визам и проводят инспекции на местах потенциальных проектов по добыче лития. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на нескольких китайских предпринимателей.

Как уточняется, представители компаний прибыли в Афганистан в начале ноября после консультаций между Китайско-арабским комитетом по содействию экономике и торговле в Кабуле и афганским министерством горнодобывающей промышленности, сформированным захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан».

«На фоне дружественных связей (между талибами и властями Китая) растет интерес китайских компаний к горнодобывающему сектору Афганистана, включая проекты, связанные с медью и литием, месторождения которых оцениваются в $1 трлн. По запасам лития, важнейшего, но дефицитного ресурса для батарей и других технологий, Афганистан может соперничать с Боливией, которая в настоящее время обладает самыми большими известными запасами в мире», — говорится в статье Global Times.

Помимо пяти китайских компаний, представители которых в настоящее время находятся в Афганистане, по меньшей мере еще 20 китайских государственных и частных компаний также направили запросы на участие в литиевых проектах. Об этом изданию рассказал сотрудник Китайско-арабского комитета по содействию экономике и торговле в Кабуле Гао Сусу.

Однако, несмотря на растущий интерес и инспекции на месторождениях, для любого потенциального проекта сохраняются серьезные препятствия и риски, и многие компании, скорее всего, займут выжидательную позицию, пока условия не улучшатся, считают источники в горнодобывающей промышленности Китая.

Бывший вице-президент Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химикатов Чжоу Шицзянь заявил, что он поддерживает китайские компании в изучении потенциальных проектов в Афганистане, но сложность заключается в том, что правительство талибов должно, в первую очередь, обеспечить безопасность персонала и проектов.

«Проблема в том, чтобы обеспечить безопасность. Если безопасность не будет гарантирована, выигрыш не будет стоить потерь. Я имею в виду, что нам необходимо продолжить наблюдение за ситуацией в стране, прежде чем принимать решение о том, войдет ли компания (в какие-либо афганские проекты)», — сказал Чжоу.

Такие опасения китайской стороны, помимо прочего, основываются на предыдущем опыте горнодобывающих проектов компаний из Китая в Афганистане. Некоторые китайские компании участвовали в нескольких крупных проектах на афганской территории, включая проект по добыче меди на месторождении Айнак, который является вторым по величине запасов в мире. Но многие проекты приостановлены из-за нестабильности в стране.

Отмечается, что Афганистан богат ресурсами, среди которых медь, свинец, цинк, золото, нефть, газ, бокситы, уголь и железная руда. Но в промышленных масштабах эти полезные ископаемые в стране последние два десятилетия не добывались из-за интенсивных боевых действий.